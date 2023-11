De Bedin & Lee Studio Legale associato nella cessione di un immobile di prestigio sull’Isola di Cavallo (Francia)

Alberto Predieri









De Bedin & Lee studio legale associato con il founding partner Alberto Predieri ha assistito Fondazione Nuswert nella cessione di una prestigiosa proprietà immobiliare sull’isola (privata) di Cavallo, in Francia.



La proprietà immobiliare, composta da villa piede de l’eau con ampio giardino, piscina e spiaggia privata, comprendeva anche un posto barca del locale porto turistico. Si tratta di una villa costruita sul finire degli anni 70, con disegni dei noti architetti Breton Brzeczkowski-Roques di Parigi, e successivi lavori di ammodernamento e manutentivi che hanno reso l’intera proprietà immobiliare un autentico gioiello, per vacanze esclusive.



La complessa operazione ha richiesto, tra l’altro, la verifica di tutti gli atti abilitativi emessi nel corso degli anni nonché dello stato dell’immobile sulla base dell’articolata normativa francese applicabile in caso di vendita, così come la gestione dei diritti di prelazione e ha quindi comportato aspetti di diritto edilizio, ambientale, urbanistico, ammnistrativo, civile e societario non solo italiano, richiedendo il coordinamento di un variegato gruppo di professionisti (avvocati, commercialisti, fiscalisti, tecnici) situati in plurime giurisdizioni.



Gli atti notarili sono stati stipulati avanti il notaio francese François Tafani.