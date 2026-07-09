Giuseppina Zoccali, Marco Frazzica, Sara d’Itri, Bianca Maria Ruffino

Andion CH4 Renewables, attraverso il proprio veicolo Biomethan Brown Cremona 1 S.r.l., ha acquisito da Greenthesis una partecipazione pari al 65% del capitale sociale di Agromet Barbianello S.r.l., società che gestisce un impianto biogas, attualmente in fase di conversione in biometano, situato a Barbianello, in provincia di Pavia.

L’operazione contribuisce al percorso di sviluppo industriale del gruppo nel settore del biometano, sostenendone la crescita nel mercato italiano delle energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione e di rafforzamento della sicurezza energetica locale.

Il team di De Berti Jacchia che ha assistito Andion CH4 Renewables nell’operazione è stato composto dagli avvocati Marco Frazzica e Giuseppina Zoccali, che hanno seguito tutte le fasi della negoziazione e del perfezionamento dell’operazione con il supporto dell’avvocato Federico Neri e in coordinamento con un team multidisciplinare, composto dall’avvocato Antonella Terranova, dall’avvocato Camillo Campli e dalla Dott.ssa Federica Pane per gli aspetti regolatori e dall’avvocato Cristina Fussi per i profili contrattuali relativi ai contratti di O&M e di MSA.

Chiomenti ha assistito il venditore Greenthesis con un team guidato dal partner Italo De Santis e composto dalla senior associate Sara D’Itri e dalle junior associate Bianca Maria Ruffino e Benedetta Anibaldi per i profili contrattuali e societari in coordinamento con il team legale interno di Greenthesis, composto da Michele Pino e Dario Quaglia.