De Berti Jacchia con Laboratorio Farmaceutico SIT nell’acquisizione di DERINOX
Laboratorio Farmaceutico SIT (di seguito “SIT”) annuncia l’acquisizione del prodotto farmaceutico DERINOX da Therabel Lucien Pharma Sas, un farmaco di riferimento tra i decongestionanti per uso topico.
Il prodotto è indicato per il trattamento sintomatico locale a breve termine di condizioni congestizie e infiammatorie durante la rinite acuta, negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 15 anni.
Questa acquisizione consentirà a SIT di potenziare e ampliare il portafoglio prodotti, rafforzando ulteriormente il proprio percorso di crescita e la presenza nel mercato francese, consolidandosi come partner affidabile nelle acquisizioni internazionali di farmaci di marca maturi.
La SIT prosegue nel proprio percorso di innovazione e sviluppo, rafforzando la propria proposta e presenza nei mercati internazionali per rispondere alle esigenze di pazienti e operatori sanitari con soluzioni affidabili e di alta qualità.
Il team di m&a e life sciences dello Studio De Berti Jacchia ha seguito SIT su tutti i profili legali dell’operazione è stato coordinato dal partner Pietro Meda con la collaborazione del partner Claudio Corba Colombo, con il supporto delle senior associate Benedetta Mazzotti e Francesca Zironi.
I profili di proprietà intellettuale sono stati seguiti dal partner Andrea Terragni, con la senior associate Laura Bussoli.
Gli aspetti banking sono invece stati seguiti dal partner Giuseppe Cristiano.