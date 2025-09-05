De Berti Jacchia con Laboratorio Farmaceutico SIT nell’acquisizione di DERINOX

Claudio Corba, Pietro Meda e Andrea Terragni

Laboratorio Farmaceutico SIT (di seguito “SIT”) annuncia l’acquisizione del prodotto farmaceutico DERINOX da Therabel Lucien Pharma Sas, un farmaco di riferimento tra i decongestionanti per uso topico.

Il prodotto è indicato per il trattamento sintomatico locale a breve termine di condizioni congestizie e infiammatorie durante la rinite acuta, negli adulti e negli adolescenti di età superiore ai 15 anni.

Questa acquisizione consentirà a SIT di potenziare e ampliare il portafoglio prodotti, rafforzando ulteriormente il proprio percorso di crescita e la presenza nel mercato francese, consolidandosi come partner affidabile nelle acquisizioni internazionali di farmaci di marca maturi.

La SIT prosegue nel proprio percorso di innovazione e sviluppo, rafforzando la propria proposta e presenza nei mercati internazionali per rispondere alle esigenze di pazienti e operatori sanitari con soluzioni affidabili e di alta qualità.

Il team di m&a e life sciences dello Studio De Berti Jacchia ha seguito SIT su tutti i profili legali dell’operazione è stato coordinato dal partner Pietro Meda con la collaborazione del partner Claudio Corba Colombo, con il supporto delle senior associate Benedetta Mazzotti e Francesca Zironi.

I profili di proprietà intellettuale sono stati seguiti dal partner Andrea Terragni, con la senior associate Laura Bussoli.

Gli aspetti banking sono invece stati seguiti dal partner Giuseppe Cristiano.