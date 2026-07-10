Il pagamento del debito tributario diventa un elemento rilevante nella valutazione della gravità di un reato fiscale perché il giudice deve valutare se applicare la tenuità del fatto. È questo uno dei principi richiamati dalla Cassazione (sentenza n. 25818/26) nella vicenda giudiziaria che ha riguardato un soggetto, per il quale la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la precedente sentenza di condanna.

I fatti

Al centro del procedimento vi era una contestazione relativa alla dichiarazione dei redditi ...