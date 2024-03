Decreti ingiuntivi e sfratti, le tabelle milanesi per la liquidazione dei compensi

Via libera per gli avvocati meneghini all’aggiornamento dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense nei settori “caldi” della giurisdizione civile . Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia e il Presidente del Tribunale Fabio Roia ha infatti stilato una nuova tabella dei compensi che aggiorna quanto previsto dal Dm 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal Dm 13 agosto 2022 n. 147.

Le nuove tabelle che sono state trasmesse a tutti i magistrati riguardano la liquidazione dei compensi per la professione forense nei procedimenti di ingiunzione del Tribunale; nei procedimenti per sfratto di morosità; e decreti ingiuntivi ex articolo 664 c.p.c., nei procedimenti per sfratto di morosità.

E sono il risultato del “prezioso contributo del Gruppo di lavoro per il settore civile” oltre che della “concorde valutazione fra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Milano”. L’utilizzo dei nuovi parametri viene “raccomandato” “anche ai fini di una omogeneità delle determinazioni concernenti la liquidazione delle spese”.

Procedimenti di ingiunzione - Per quanto concerne i procedimenti di ingiunzione del tribunale, la nuova tabella delle spese e dei compensi professionali, comprese le spese generali del 15%, è divisa come sempre in scaglioni. Per quanto concerne le controversie di valore superiore a € 10.000,01 fino a € 26.000 l’importo totale dovuto - comprensivo di Contributo Unificato, marca, compensi professionali, rimborso forfetario - è di € 1.123 ; da € 26.000,01 fino a € 52.000: € 2.011 ; da € 52.000,01 fino a € 100.000: 3.051,50€; da € 100.000,01 fino a € 180.000: 3.396,50; da € 180.000,01 fino a € 260.000: € 3.741,50; da € 260.000,01 fino a € 520.000: € 5.809; da € 520.000,01 fino a € 700.000: € 6.620; da € 700.000,01 fino a € 1.000.000: € 7.310; da € 1.000.000,01 fino a € 1.500.000: € 8.115; da € 1.500.000,01 fino a € 2.000.000: € 8.690.

Sfratti per morosità- Questi invece gli importi per gli sfratti per morosità: valore fino a € 1.100: € 628,50; da € 1.100,01 € 5.200: € 1.106; da € 5.200,01 fino a € 26.000: € 1.675,50; da € 26.000,01 fino a € 52.000: € 2.616; da € 52.000,01 fino a € 103.000: € 3.636,50; da € 103.300,01 fino a € 260.000: € 3.936,50; da € 260.000,01 fino a € 520.000: € 5.064 .

Decreti ingiuntivi ex art. 664 c.p.c. - Infine, per i decreti ingiuntivi ex art. 664 c.p.c. nei procedimenti di sfratto per morosità di valore fino a € 1.100: € 1.028,50; da € 1.100,01 fino a € 5.200: € 1.806; da € 5.200,01 fino a € 26.000: € 2.425,50; da € 26.000,01 fino a € 52.000: € 3.966; da € 52.000,01 fino a € 103.000: € 5.836,50; da € 103.000,01 fino a € 260.000: € 6.736,50; da € 260.000,01 fino a € 520.000: € 9.064; oltre € 520.000 si veda l’art. 6 DM 55/2014.