Coi decreti-legge nn. 107 e 108 del 26 giugno 2026, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dello stesso giorno, il Governo interviene su materie eterogenee: dal PNRR alla riforma contabile delle pubbliche amministrazioni, dai grandi eventi sportivi al riordino dell’Unione Italiana Tiro a Segno, fino alla disciplina transitoria della carta d’identità cartacea, producendo un mosaico normativo di sicuro interesse per i professionisti del diritto che operano nei settori del diritto pubblico, del ...
Riproduzione riservata Ⓒ