Decreto rimpatri volontari assistiti: dalla Camera ok definitivo al disegno di legge di conversioen del d.l. n. 55/2026, che ridisegna la materia dei compensi per chi assiste lo straniero nella procedura. Cade il vincolo dell’effettiva partenza per la liquidazione dei 615 euro e si supera il canale esclusivo del Consiglio nazionale forense, ampliando la platea dei rappresentanti abilitati oltre i soli avvocati. Il testo, identico a quello varato dal Senato, attende ora la pubblicazione in Gazzetta...
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