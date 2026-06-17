Vittorio Titotto

Descours & Cabaud, gruppo multinazionale francese attivo nella distribuzione di prodotti e servizi per l’industria e il settore professionale, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale di Sotek S.r.l., società con sede legale a Fabriano (AN) operante nel settore delle forniture industriali e della progettazione e realizzazione di impianti e soluzioni per l’automazione.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento di Descours & Cabaud nel mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza e ampliare l’offerta di soluzioni dedicate alla clientela industriale.

Descours & Cabaud è stato assistito per gli aspetti legali da un team internazionale composto da Del Sol Advocates, con il partner Philippe Dumez e l’associate Emilie Guerra, e da GA Alliance, con il partner Vittorio Titotto (foto), l’associate Rubie Acevedo ed il trainee Alessio Battaglia.

Il venditore è stato assistito dall’avvocato Michelangelo Massinissa Magini e dal dott. Leandro