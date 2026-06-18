Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare il singolo partecipante che intervenga soltanto per sostenere la validità dell’atto svolge un intervento adesivo dipendente. In assenza di impugnazione da parte dell’ente di gestione, tale soggetto non può proporre autonomamente appello o altri gravami contro la decisione che abbia annullato o dichiarato nulla la deliberazione. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con ordinanza 20398 del 2026, torna sul tema della legittimazione processuale del singolo condomino nelle controversie aventi a oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari. La decisione chiarisce un aspetto processuale frequente nelle liti condominiali: quando l’amministrazione decide di non contestare una sentenza sfavorevole, il singolo proprietario che abbia sostenuto la validità della delibera non può sostituirsi all’ente e proseguire autonomamente il contenzioso se la controversia riguarda esclusivamente la validità della deliberazione assembleare.

La vicenda

Alcuni proprietari avevano impugnato una deliberazione assembleare che aveva posto a loro carico una quota di spese per lavori sull’edificio. Sostenevano che il bene di loro proprietà non dovesse essere considerato parte del condominio e contestavano quindi l’addebito delle spese. Il tribunale aveva accolto l’impugnazione dichiarando nulla la deliberazione. Un’altra proprietaria dell’edificio, non il condominio, aveva proposto appello per ottenere la riforma della decisione. La corte territoriale aveva respinto il gravame.

La decisione della Cassazione

In Cassazione è stata sollevata la questione preliminare della sua legittimazione a impugnare. I giudici hanno rilevato che la controversia riguardava esclusivamente la validità della deliberazione assembleare. In tale ambito la legittimazione processuale spetta al condominio tramite il suo rappresentante. Il singolo partecipante intervenuto a sostegno della delibera non può proporre autonomamente appello. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio.

A sostegno della conclusione la Corte richiama Cass. n. 2636 del 2021, Cass. n. 22952 del 2022 e Cass. n. 26711 del 2025, tutte concordi nell’affermare che il condomino intervenuto a sostegno della delibera non dispone di un autonomo potere di impugnazione quando il condominio abbia deciso di non proporre gravame.