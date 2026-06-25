Mucchietto, Russo

Deloitte ha assistito Macos S.r.l. nell’acquisizione di una tenuta agricola a vocazione turistica di circa 1.000 ettari situata in provincia di Siena, destinata allo sviluppo di un innovativo progetto di luxury hospitality.

L’operazione riguarda un compendio immobiliare, oleario,vitivinicolo di particolare pregio, caratterizzato da un’estensione territoriale significativa, da casali residenziali e da asset naturali e produttivi che includono boschi, uliveti, vigneti e una riserva di caccia. Il progetto prevede la valorizzazione della proprietà attraverso la realizzazione di un esclusivo complesso di ville di lusso, ciascuna dotata di una porzione privata di terreno e inserita in un contesto paesaggistico di elevato valore ambientale.

L’iniziativa si inserisce nel crescente interesse degli investitori verso asset che combinano real estate, agribusiness e hospitality di alta gamma, con l’obiettivo di sviluppare modelli di ospitalità sostenibile e fortemente integrati con il territorio.

Deloitte ha fornito assistenza a Macos S.r.l. attraverso un team multidisciplinare che ha coordinato gli aspetti legali, fiscali e finanziari dell’operazione.

Per gli aspetti legali l’assistenza è stata prestata da Deloitte Legal con un team guidato da Emiliano Russo, Global Head of Real Estate Deloitte Legal, supportato dal senior associate Giuseppe Oppedisano, Federico Giovinale e Saif Jelassi.

Per i profili fiscali e di tax structuring hanno agito il Partner Gianmaria Leoni e Lorenzo Maria Danza di STS Deloitte.

Gli aspetti di financial advisory sono stati seguiti dal Partner Andrea Mucchietto con il supporto del Director Benedetto Puglisi di Deloitte Advisory.

Parte venditrice è stata assistita dallo Studio Legale Meliadò nelle persone degli avvocati Eleonora Meliadò e Giovanni Meliadò.