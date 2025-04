Deloitte con Eurovo nell’acquisizione di Granja Pinilla

Massimo Zamorani, Lucia Ruffatti

Il Gruppo Eurovo, leader europeo nella produzione e distribuzione di uova e ovoprodotti, ha acquisito il 100% delle partecipazioni della società spagnola Granja Pinilla, con sede a Valladolid, con ciò consolidando la propria presenza nel mercato spagnolo e rafforzando la propria posizione nel settore.

Eurovo è stata supportata da Deloitte Legal con il team M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani (in foto), insieme all’Of Counsel Lucia Ruffatti (in foto) e dal team spagnolo di Deloitte Legal con il Partner Augustin del Rio Galeote, il senior associate Carlos Reverter Rodriguez-Marques e l’associate Alberto Castilla.

Per la parte fiscale sono stati seguiti da un team M&A composto, per STS Deloitte, dal Partner Matteo Cornacchia e il manager Fabio Casucci e dal team spagnolo composto da Diana Soto e da Vicente Limonge

Per la parte finanziaria sono stati seguiti, per Deloitte Strategy, Risk & Transactions Advisory dal Partner Guido Manzella e in Spagna dal team Deloitte guidato dal partner Javier Arribas e dal director Jesus Garrido.