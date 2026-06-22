Francesco Bello, Giacomo Gargano, Andrea Menni

Deloitte ha assistito Union Brescia nella procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Brescia relativamente all’affidamento in concessione dello Stadio Mario Rigamonti per le stagioni sportive 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita del Club bresciano, volto a consolidarne lo sviluppo sportivo e organizzativo ed a rafforzarne il ruolo di rappresentanza e riferimento per la città di Brescia nel panorama calcistico nazionale. La concessione...

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