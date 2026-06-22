Deloitte ha assistito Union Brescia nella procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Brescia relativamente all’affidamento in concessione dello Stadio Mario Rigamonti per le stagioni sportive 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.
L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita del Club bresciano, volto a consolidarne lo sviluppo sportivo e organizzativo ed a rafforzarne il ruolo di rappresentanza e riferimento per la città di Brescia nel panorama calcistico nazionale. La concessione...