Deloitte nella joint venture tra ecoSPIRITS Global e Velier con l’obiettivo di rivoluzionare la catena distributiva degli spirits nel segno dell’economia circolare

Andrea Blasi









ecoSPIRITS arriva in Italia grazie a un accordo tra la società madre e la genovese Velier, azienda di riferimento nel mondo dell’importazione e distribuzione di spirits del segmento premium.



ecoSPIRITS ha lanciato a livello mondiale un innovativo sistema di distribuzione degli spirits finalizzato a ridurre l’utilizzo di bottiglie monouso. Il sistema si compone di una innovativa stazione di imbottigliamento containerizzata (ecoPLANT) e di una flotta di contenitori riutilizzabili da 4,5 litri (gli ecoTOTE) appositamente studiati per ridurre gli ingombri in fase di trasporto e stoccaggio, e, quindi, l’impatto ambientale della relativa logistica. Una volta riempiti presso l’ecoPLANT, gli ecoTOTE vengono distribuiti a bar, ristoranti ed hotel ed utilizzati per servire cocktail e distillati. Una volta svuotati, gli ecoTOTE tornano alla “base”, vengono nuovamente riempiti e distribuiti ai locali.



In linea con gli obiettivi di economia circolare (Low Waste e Low Carbon), il sistema ecoSPIRITS permette di ridurre il carbon footprint legato al packaging e alla distribuzione, nonché la quantità di rifiuti derivante da tali attività.



Velier è stata assistita per gli aspetti legali da Deloitte Legal con il partner Andrea Blasi e Alessandra Macchi per gli aspetti fiscali e doganali da STS Deloitte con Giulia Persico e Francesco Tonini.