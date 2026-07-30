Deloitte Legal affida ad Agostino Papa la guida della practice FSI & Regulatory, rafforzando ulteriormente il presidio dello Studio nei settori della regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa.
La nomina si inserisce nel percorso di crescita di Deloitte Legal e consolida lo sviluppo di una practice dedicata ad assistere operatori finanziari, intermediari vigilati, società di gestione del risparmio, investitori istituzionali e altri soggetti attivi nei mercati regolamentati, in un contesto...