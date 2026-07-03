Bonanni

Andrea Bonanni Caione è il nuovo responsabile della practice People Law di Deloitte Legal. Il partner succede ad Alessandra Maniglio, che ha guidato l’area negli ultimi anni consolidando il posizionamento dello Studio nel diritto del lavoro.

La nomina di Andrea Bonanni Caione si inserisce nel percorso di crescita della practice People Law - che conta sulla presenza dei partner Alessandra Maniglio, Ivana Azzollini e Stefano Miniati e di 28 professionisti - con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta integrata di Deloitte Legal nell’ambito delle relazioni di lavoro, della gestione delle risorse umane e delle trasformazioni organizzative che interessano imprese nazionali e multinazionali.

Entrato in Deloitte nel 2021 come Of Counsel e nominato Partner nel 2025, Andrea Bonanni Caione assiste da anni gruppi italiani e internazionali nelle scelte connesse alla gestione ordinaria e straordinaria del personale. La sua attività professionale si è sviluppata in particolare sui profili giuslavoristici delle operazioni straordinarie, della contrattazione collettiva di secondo livello e dei processi di evoluzione organizzativa delle imprese.

Nel corso della sua carriera ha partecipato alla definizione di accordi collettivi innovativi finalizzati alla personalizzazione degli strumenti contrattuali e all’implementazione di modelli di lavoro agile orientati alla competitività e alla sostenibilità organizzativa.

“Questo avvicendamento rappresenta un importante passo nel percorso di sviluppo della nostra practice People Law”, dichiara Francesco P. Bello, Managing partner di Deloitte Legal. “Desidero innanzitutto ringraziare Alessandra Maniglio per il contributo determinante offerto alla crescita della practice e per la qualità del lavoro svolto in questi anni. Andrea raccoglie oggi questo testimone con competenze, visione e una profonda conoscenza delle dinamiche del diritto del lavoro e dell’organizzazione aziendale. Sono certo che saprà guidare il team in una nuova fase di sviluppo, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di accompagnare i clienti nelle sfide legate alla gestione delle persone e alla trasformazione del mondo del lavoro.”