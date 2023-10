Deloitte Legal e L2B nell’acquisizione di Cosmap da parte di Bula Thecnologie

Bula Technologie, leader delle macchine di lucidatura e finitura di superfici complesse, ha acquistato una partecipazione di maggioranza di C.O.S.M.A.P., eccellenza italiana nel settore della lucidatura, smerigliatura e processi combinati.



Bula Technologie è stata assistita nell’acquisizione da un team di Deloitte Legal coordinato dalla managing associate Laura Tredwell (nella foto) con il supporto delle associate Annalisa Zorzut e Maša Sarić e dalla trainee Carlotta Tassinari che operano all’interno del team guidato dal partner Giorgio Mariani, responsabile della service line corporate and M&A e della sede di Milano, nonché dal team labour composto dal partner Stefano Miniati, dalla manager Giulia Negri e dall’associate Gianmarco Spezzano per gli aspetti giuslavoristici e da Deloitte STS per gli aspetti fiscali, con un team composto dai partner M&A tax Valentina Santini e Andrea Bravo e dal manager Giulia Codignoni. Il team italiano ha lavorato il collaborazione con un team di Deloitte Switzerland composto dal partner Paul De Blasi e dal manager Yannick Gianina, per gli aspetti legali, e dal partner Christopher Tattersall e il senior manager Benjamin Morin, per gli aspetti di financial advisory.



Il venditore è stato assistito dallo studio legale L2B Partners con un team composto dal partner Nicola Baù, dall’associate Giacomo Woodhead Angemi e dalla trainee Silvia Bertuzzo.