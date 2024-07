Deloitte Legal con GTS nella costituzione di European Container Network

Vito Lopedote

GTS S.p.A., impresa leader in Italia nel trasporto intermodale, annuncia la nascita di “European Container Network S.r.l.”, società costituita in partnership con CMA CGM Inland Services, il terzo player a livello mondiale nel settore marittimo del trasporto e della spedizione di container, che serve 420 dei 521 porti commerciali del mondo e opera su 257 linee di navigazione.

Deloitte Legal ha assistito GTS S.p.A. in tutte le fasi di questo importante accordo - per i profili corporate e M&A - con un team composto dall’Of Counsel Vito Lopedote e dal Senior Associate Alessandro Liverano, entrambi della sede di Bari guidata dal Deputy Managing Partner Francesco Paolo Bello, nonché dal Partner Emilio Cucchiara e dalla Senior Associate Marzia Del Vaglio per le attività di golden power.

GTS S.p.A. è altresì supportata dall’head of legal department Marco Cioce.

Con la costituzione di European Container Network nasce un’impresa capace di offrire soluzioni all’avanguardia e sostenibili per il trasporto door-to-door di container, sia in Italia sia in Europa, sfruttando da un lato la competenza di GTS S.p.A. nel trasporto intermodale e dall’altro l’esperienza e la leadership globale di CMA CGM nel settore marittimo.