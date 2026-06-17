Giovanni Battista Pisani, Daniele Soru

Prevenzione e Salute Holding S.p.A. (“PSH”), gruppo italiano attivo nella gestione di poliambulatori e centri medici, fondato dal Dott. Giovanni Battista Pisani (in foto) e controllato da Armònia SGR, ha acquisito Sky Dental Holding, network di centri odontoiatrici di eccellenza con sede a Roma. Sky Dental opera attraverso una rete di 14 centri odontoiatrici distribuiti in 6 regioni italiane, con una presenza consolidata nel Lazio, e si distingue per un modello basato sull’implantologia computer-guidata e una gamma completa di servizi odontoiatrici.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di PSH, volto a consolidare il proprio ruolo di piattaforma sanitaria multispecialistica sotto la guida del CEO Dott. Pisani; nel contesto della transazione, l’Amministratore Unico Francesco Lerario e alcuni soci operativi reinvestiranno nel progetto, garantendo continuità gestionale e supportando le future direttrici di sviluppo di Sky Dental all’interno del gruppo.

Deloitte Legal ha assistito PSH con un team guidato dal Partner Daniele Soru (in foto), insieme alla Senior Associate Eleonora Neri, per gli aspetti di legal e labour due diligence e per la contrattualistica di acquisizione. Per i profili financial e tax due diligence PSH è stata assistita da KPMG con il Partner Andrea Longoni. I soci di Sky Dental sono stati assistiti dall’Avv. Massimiliano Gobbi, titolare dello Studio Legale Gobbi & Partners di Roma, dal Rag. Francesco Distefano, titolare dello Studio Distefano di San Pietro in Casale (BO) e dallo Studio Signoriello - dott.ri commercialisti & avvocati.