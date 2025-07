Deloitte Legal con Statkraft nella sottoscrizione di due PPA con Nadara

Filippo Manaresi

Deloitte Legal ha assistito Statkraft, uno dei principali operatori europei nel settore delle rinnovabili, nella negoziazione di due Power Purchase Agreements (PPA) a lungo termine con Nadara, per la fornitura di energia eolica generata da due parchi eolici onshore operativi in Italia: Minervino e San Sostene.

Gli accordi, che entreranno in vigore a partire da gennaio 2026, prevedono l’acquisto da parte di Statkraft di circa 60 GWh/anno per ciascun impianto, con durata decennale per Minervino e quinquennale per San Sostene. Statkraft riceverà inoltre le relative Garanzie di Origine.

I due parchi eolici, già operativi da diversi anni e in precedenza incentivati, potranno così proseguire la produzione grazie a un nuovo quadro commerciale, generando benefici per le comunità locali e contribuendo produzione di energia green.

L’operazione rafforza la presenza di Statkraft in Italia, integrando energia eolica nel proprio portafoglio e ampliando l’offerta rinnovabile sul mercato.

Per Deloitte Legal ha agito, in qualità di legal advisor di Statkraft, Filippo Manaresi Of Counsel e Head of Energy (in Foto) assieme al Senior Manager Daniele Lena, supportando il cliente in tutte le fasi della negoziazione.