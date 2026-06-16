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Deloitte Tax & Legal annuncia la nomina di 13 nuovi partner, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato della consulenza fiscale e legale in Italia.

Negli ultimi anni, Deloitte Tax & Legal ha registrato un incremento significativo dei ricavi e un’estensione della propria presenza territoriale, con un organico composto da oltre 1.200 professionisti, di cui 138 partner.

Le nomine in ambito Tax

In ambito Tax, le promozioni a partner riguardano professionisti con specializzazioni diversificate. A Genova Fabio Vignale (transfer pricing), a Milano Lorenzo Gobbi (global employer services), Sabrina Ferrazzi (indirect/global trade advisory), Francesco Maria Paggini (M&A), Manuele Tinè (financial services industry) e Stefano Lavore (transfer pricing), e a Roma Tiziana Creta (global employer services).

Le nomine in ambito Legal

Nel Legal, i nuovi partner sono: Paola Gribaldo (corporate compliance e data protection) a Torino, Ferdinando Grimaldi (corporate compliance) e Valentina Mattei (commercial law e litigation) a Roma, Gary Louis Pietrantonio (M&A e crisis & restructuring) e Daniele Soru (M&A e litigation) a Bologna, Laura Tredwell (M&A) a Milano.

“Le promozioni di quest’anno riflettono la continua crescita di Deloitte nel settore della consulenza fiscale e legale”, ha dichiarato Alessandro Lualdi, Tax & Legal Business Leader di Deloitte.

“Questo risultato è il frutto di un percorso caratterizzato dalla collaborazione sinergica tra le service line Tax e Legal, che consente di offrire ai clienti un approccio multidisciplinare e integrato. Una strategia che, associata a un’eccellenza tecnica cresciuta nel tempo, ha generato performance significative nel mercato”.

“Queste nomine rappresentano un importante traguardo nel percorso di crescita di Deloitte Legal e confermano la nostra capacità di sviluppare al nostro interno professionisti in grado di assumere ruoli di leadership e contribuire all’evoluzione dello Studio” – commenta Francesco P. Bello, Managing Partner di Deloitte Legal. “Negli anni abbiamo costruito un modello fondato su competenze specialistiche, collaborazione multidisciplinare e una governance chiara. L’ingresso di questi professionisti nella partnership rafforza il nostro posizionamento sul mercato e la capacità di accompagnare i clienti nelle sfide sempre più complesse del contesto attuale”.ean