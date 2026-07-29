In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale