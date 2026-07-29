In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale
LA MASSIMA
Demanio e patrimonio - Concessioni amministrative - Concessioni di beni e servizi - Inadempimento - Inidoneità dell'immobile assegnato in concessione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza
In materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l'oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l'interpretazione del titolo concessorio e l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia ad una mera questione patrimoniale.
Demanio e patrimonio - Concessioni amministrative - Concessioni di beni e servizi - Inidoneità dell'immobile assegnato in concessione - Risarcimento del danno - Agenzia del demanio - Estraneità
In materia di concessioni di beni pubblici, la domanda risarcitoria basata sull'asserita inidoneità dell'immobile assegnato in concessione è infondata nei confronti dell'Agenzia del demanio, in ragione dell'estraneità della medesima amministrazione al rapporto concessorio in atti.
La sentenza del Tar Lazio in commento si inserisce nel campo delle concessioni amministrative di beni pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità dell’amministrazione concedente per i danni derivanti dallo stato del bene concesso.
Importanza della decisione
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dal concessionario di uno stabilimento balneare nei confronti del Comune concedente e dell'Agenzia del Demanio a seguito dell'interruzione dell'attività economica dovuta al crollo di una porzione...