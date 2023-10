Dentons nel Basket Bond Tech da 100 milioni di Euro di Equita SIM, CDP e MCC

Giampaolo Garofalo, Annalisa Feliciani









Lo studio legale Dentons ha agito in qualità di deal counsel in relazione all’avvio del Programma Basket Bond Tech promosso da Equita SIM, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC).



Il Programma, che ha l’obiettivo di offrire alle PMI e alle Mid-Cap italiane appartenenti al settore del digitale uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero, prevede l’emissione da parte delle società partecipanti di minibond su base unsecured, con una durata fino a sei anni un rimborso del capitale a rate costanti, che sono sottoscritti da un’apposita società di cartolarizzazione, quest’ultima finanziata a sua volta attraverso un’emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche.



L’iniziativa, alla quale hanno finora partecipato Digital360 con l’emissione di un minibond da 8 milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo anche per linee esterne, e Retex con l’emissione di un minibond da 5 milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti, proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre società aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.



Dentons ha agito con due team separati, uno guidato dal partner Gianpaolo Garofalo, che, con la senior associate Bianca Chiara Sinisi e la trainee Giulia Basso, ha assistito Equita SIM in qualità di arranger, e uno dalla partner Annalisa Feliciani, che, con il trainee Edoardo Zeppilli, ha affiancato CDP e MCC in qualità di investitori.