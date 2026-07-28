Luigi Costa

Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nell’operazione di finanziamento da 150 milioni di dollari a valere sulle risorse del Fondo Italiano per il Clima, gestito da CDP per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), a favore della Repubblica del Tagikistan per lo sviluppo della centrale idroelettrica di Rogun.

Il progetto, cofinanziato congiuntamente da un consorzio di 12 banche di sviluppo guidato dal Gruppo Banca Mondiale, prevede il sostegno ai lavori sulla sponda destra della diga di Rogun, destinata a diventare il principale pilastro della rete elettrica del Tagikistan.

La centrale contribuirà alla fornitura di energia rinnovabile per rispondere alla domanda interna e ridurre i deficit energetici stagionali. Circa il 50% dell’elettricità prodotta sarà inoltre destinato all’esportazione verso Kazakistan e Uzbekistan, in sostituzione di energia generata da fonti fossili, per un mercato energetico regionale più integrato.

Per la sua rilevanza strategica, a livello sia nazionale sia regionale, Rogun rientra nei progetti Flagship del Global Gateway dell’Unione Europea.

Per CDP, l’operazione rappresenta il primo cofinanziamento con il Gruppo Banca Mondiale e il primo intervento su un’iniziativa di questa portata a livello regionale. Un risultato che rafforza il ruolo del Gruppo come Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo, confermandone l’impegno per la transizione energetica e la stabilità economica dei Paesi dell’Asia Centrale.

Dentons ha assistito CDP in relazione a tutti gli aspetti contrattuali, ivi inclusa la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria con i rappresentanti governativi della Repubblica del Tagikistan, con un team multigiurisdizionale e multidisciplinare che ha coinvolto Italia, Turchia, Uzbekistan e Tajikistan. Il team è stato guidato dai partner Luigi Costa, Head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia e Europe Industrials, Transportation and Infrastructure Sector Leader, e Tamsyn Mileham, e composto dai partner Ceren Su, Eldor Mannopov e Bobur Shamsiev, dalla managing counsel Ginevra Biadico e dagli associate Mario Salvi e Alice Bixio.