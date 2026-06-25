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Lo studio legale Dentons ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM, nei ruoli di Banche Arranger, nel finanziamento su base project per complessivi 68 milioni di euro erogato in favore di A.S.A. – Azienda Servizi Ambientali, con sede a Livorno. Gianni & Origoni ha assistito A.S.A. in qualità di beneficiario del finanziamento.

A.S.A. è una società per azioni mista a capitale pubblico-privato, che gestisce il servizio idrico integrato nella Conferenza Territoriale n. 5 - Toscana Costa, sulla base della convenzione stipulata con l’Autorità Idrica Toscana, nonché il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Rosignano e San Vincenzo. Il suo bacino di utenza, per il Sistema Idrico Integrato, è di circa 360.000 abitanti suddivisi in 32 Comuni appartenenti a 3 province (Livorno, Pisa e Siena) e include le principali isole dell’arcipelago toscano, quali Elba e Capraia.

Il closing è stato contestuale alla sottoscrizione anche di un nuovo contratto di finanziamento tra A.S.A. e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per un importo massimo complessivo pari a 100 milioni di euro. L’operazione ha pertanto previsto la stipula di un accordo tra creditori tra le banche finanziatrici e BEI, volto a regolare i rapporti tra le stesse con riferimento alla condivisione delle garanzie costituite.

Dentons ha fornito consulenza legale a Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM per tutti gli aspetti dell’operazione, curando la due diligence di secondo livello sugli aspetti societari e sulle tematiche relative alla convenzione di gestione del servizio idrico integrato e alle concessioni di distribuzione del gas, nonché la redazione, negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria, tra cui il contratto di finanziamento, gli atti di cancellazione delle garanzie esistenti a seguito del rimborso dell’indebitamento esistente, i nuovi documenti di garanzia e l’accordo intercreditorio con BEI. Il team di Dentons è stato guidato dal partner Luigi Costa, Head della business unit Project, Energy and Infrastructure per l’Italia e Europe Industrials, Transportation and Infrastructure Sector Leader, con il supporto della managing counsel Ginevra Biadico, dell’associate Alice Bixio e della trainee Sofia Rizzi.

Gianni & Origoni ha assistito A.S.A. – Azienda Servizi Ambientali nella strutturazione dell’operazione, supportando la società nel processo di selezione degli istituti finanziatori, nonché nella predisposizione della due diligence legale e del term sheet dell’operazione di finanziamento posti a base di gara. Gianni & Origoni ha inoltre assistito A.S.A. nella negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento di Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM, nonché nella negoziazione del finanziamento BEI. Il team di Gianni & Origoni è stato coordinato dal partner Raffaele Tronci e dalla senior counsel Maria Panetta e composto dal senior associate Filippo Andreoni, nonché dall’associate Franco Zeppieri per gli aspetti finanziari. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal counsel Giacomo Zennaro e dall’associate Vittorio Lago, mentre i profili fiscali dalla partner Francesca Staffieri e dall’associate Claudia Stradiotti.

Ashurst ha assistito la Banca europea per gli investimenti in particolare in relazione ai rapporti intercreditori e alle garanzie reali con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi con il counsel Luca Maria Chieffo, supportati dall’associate Luca Coppola.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.