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Dentons, NautaDutilh e Gianni & Origoni hanno agito in qualità di consulenti legali in una complessa operazione di finanziamento cross-border di natura “borrowing base” e importo massimo pari a 650 milioni di euro finalizzata, tra le altre cose, a ristrutturare l’esposizione debitoria di Cefetra Group e a supportare il business del gruppo.

Cefetra Group è un fornitore globale di prodotti agricoli per l’industria alimentare, dei mangimi e dell’energia, che opera in oltre 35 sedi in Europa e in altri mercati. Il complesso finanziamento, assistito da garanzie su attivi, è stato strutturato per ottimizzare il valore delle scorte globali di materie prime del gruppo e per rifinanziare le esistenti linee di credito garantite.

Il finanziamento è stato concesso da un pool di finanziatori guidato da ING Bank e Cooperatieve Rabobank e composto da Deutsche Bank (filiale di Amsterdam), Oversea-Chinese Banking Corporation, Société Générale, GarantiBank International, Natixis, Nexent Bank, Raiffeisen Bank International, Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse) e Anadolu Bank Nederland.

Dentons ha assistito le banche finanziatrici con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale coordinato dalla partner Jacqueline Bell, dell’ufficio di Amsterdam, che ha coinvolto oltre 45 professionisti in 17 Paesi. Per l’Italia, il partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, è intervenuto, in relazione a tutti gli aspetti legati al finanziamento, insieme alla counsel Rosalba Pizzicato, alla senior associate Gaia Grossi e all’associate Anna Zanoni. Il partner Fabrizio Capponi, coadiuvato dal counsel Luca De Rossi, ha seguito le tematiche fiscali.

NautaDutilh ha assistito il gruppo Cefetra nella negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato da Saskia Heumakers, partner del dipartimento Banking, e composto da Mauve Rosenberg e Julia Stoeckart.

GOP ha assistito la controllata italiana del gruppo Cefetra con un team multidisciplinare guidato, per gli aspetti legali legati alla documentazione finanziaria, dal partner Domenico Gentile e composto dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Giovanni Bica, mentre per gli aspetti fiscali legati alla documentazione finanziaria ha prestato la sua assistenza la counsel Carmen Pisani.