Deposito degli allegati nel fascicolo, producibili i file in qualunque formato

L'articolo 16 del provvedimento della Dgsia amplia la gamma degli allegati che possono essere depositati nel fascicolo telematico, sia nel processo civile che nel processo penale, prevedendo un nutrito elenco di differenti tipologie di files multimediali. Se finora i files immagine, audio e/o video potevano essere prodotti dalla parte interessate solo mediante deposito materiale nel fascicolo di supporti ottici o memory pen, dal 30 settembre 2024 si possono depositare fotografie digitali, registrazioni audio o audio-video

Processo telematico civile e penale: la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (Dgsia) ha emanato le nuove specifiche tecniche del Pct e Ppt, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023.

