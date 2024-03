Diane de Valbray nuovo partner di Jacobacci Avvocati

Diane De Valbray

Jacobacci Avvocati è felice di annunciare la nomina di Diane de Valbray a nuovo partner dello studio legale francese.

Unendosi a Jean-Mathieu Bertho, Olympe Vanner e Alexia de Maulde, Diane metterà a disposizione del team e dei clienti la sua profonda e riconosciuta esperienza nel settore delle Indicazioni Geografiche di vini, alimenti, prodotti agricoli, industriali e artigianali.

Diane è entrata a far parte dello studio in qualità di Avocat-Counsel nel novembre 2022. In precedenza, ha collaborato per uno studio legale francese specializzato in diritto di proprietà intellettuale.