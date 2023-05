Dichiarazione infedele anche con i quadri lasciati in bianco di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Link utili Cassazione, sentenza 18532/2023 Sezione 3









Per il delitto di dichiarazione infedele, anche se sono stati omessi i dati numerici nei vari quadri, occorre comunque verificare il superamento della soglia rappresentata dal rapporto superiore al 10% tra imponibile non dichiarato e totale degli elementi attivi riportati in dichiarazione. I dati non indicati saranno considerati in senso negativo e quindi di fatto la soglia sarà sempre superata. Peraltro, la dichiarazione con i quadri in bianco ai fini penali non può integrare un’omessa presentazione...