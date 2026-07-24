I difensori d’ufficio che hanno già maturato i requisiti richiesti possono presentare fin da ora l’istanza di permanenza nell’elenco unico nazionale per il 2026, senza attendere il termine del 31 dicembre. Lo ricorda l’Ordine degli avvocati di Milano in un avviso pubblicato sul proprio sito, con cui richiama gli iscritti al rispetto della scadenza perentoria prevista per il rinnovo.
I requisiti per il rinnovo
Per chiedere la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio è necessario essere in possesso dei requisiti previsti, ossia:
aver partecipato ad almeno 10 udienze nel corso del 2026;
aver conseguito 15 crediti formativi nell’anno antecedente la richiesta (2025), di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie.
Il possesso di tali requisiti consente di presentare l’istanza anche prima della scadenza fissata al 31 dicembre.
Domanda solo tramite la piattaforma del Cnf
L’Ordine ricorda inoltre che la richiesta di permanenza dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma gestionale del Consiglio nazionale forense, non essendo previste modalità alternative di presentazione, al seguente link: https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/