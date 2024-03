Differimenti giustizia, dallo “scudo erariale” sulle risorse pubbliche al nuovo esame avvocati

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 49 del 28 febbraio 2024, la legge di conversione del 23 febbraio 2024 n. 18, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi»



È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 49 del 28 febbraio 2024, la legge di conversione del 23 febbraio 2024 n. 18, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi». Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.

Il testo, originariamente composto da 20 articoli, consta, a seguito delle modifiche apportate in...