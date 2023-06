Difficile centrare gli obiettivi Pnrr di Marco Fabri

Nei tre gradi di giudizio occorre ridurre i tempi del 40% entro il 2026 ma per i tribunali il target si alza a -56%









I dati del monitoraggio effettuato dal ministero della Giustizia per l’anno 2022 non fanno ben sperare, purtroppo, per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

I target del disposition time definiti dal Pnrr (riduzione del 40% a giugno 2026 nei tre gradi di giudizio) devono essere raggiunti a livello nazionale, ma ogni ufficio giudiziario dovrebbe fare la sua parte, soprattutto quegli uffici che hanno un rapporto fra procedimenti pendenti e definiti più problematico. I dati elaborati dal Sole 24...