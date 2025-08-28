GiurisprudenzaAmministrativo

Dipendenti pubblici, incostituzionale il "tetto retributivo" in vigore da molti anni

di Oberdan Forlenza

Con la sentenza n. 135 del 28 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato - a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in "Gazzetta Ufficiale" (e dunque a decorrere dal 29 luglio 2025) - l'illegittimità costituzionale del "tetto retributivo" per i dipendenti pubblici, in vigore da oltre dieci anni.

Il contenuto della decisione

Più precisamente, la Corte ha dichiarato, con la decorrenza ora indicata, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66...

I punti chiave

  1. Il contenuto della decisione
  2. Il contesto normativo
  3. Gli arresti della giurisprudenza
  4. Le motivazioni della sentenza
  5. Le osservazioni
  6. Le questioni aperte
  7. Le conseguenze della sentenza

