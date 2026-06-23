La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23129/2026 - nell’accogliere il ricorso di un detenuto cui era stato negato il colloquio “intimo” con la moglie sposata in carcere, ha avuto modo di mettere in luce i principi derivanti dalla sentenza n. 10/2026 della Consulta che ha precisato il contenuto dell’articolo 18 dell’Ordinamento penitenziario regolante il diritto dei detenuti al mantenimento dei rapporti con l’esterno.

Di fatto il Tribunale nel rigettare la richiesta dell’incontro intimo in un...