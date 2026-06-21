Il 2026 segna una ricorrenza significativa per il diritto ambientale. Compie infatti 20 anni il Testo unico (il Codice dell’ambiente, decreto legislativo 152/2006) ed entra in vigore il decreto legislativo 81/2026, che recepisce la direttiva (Ue) 2024/1203 sulla tutela penale della materia. In questi due decenni nel sistema si è progressivamente esteso il ruolo del diritto penale ed è cresciuto il peso delle fonti europee.
Il decreto 152, che recepisce e coordina numerose direttive europee, rappresenta...