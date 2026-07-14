L’articolo 7 del decreto legge n. 19/2026 introduce una pluralità di disposizioni volte ad attuare semplificazioni in materia di disciplina dello stato di disabilità e, segnatamente, al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, recante “definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

Le semplificazioni alla disciplina in materia di disabilità

Come è noto, con il decreto...