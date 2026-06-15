Luciano Morello, Erik Negretto, Nicole Paccara, Gioacchino Foti

Lo studio legale globale DLA Piper ha assistito Credem nel collocamento del suo prestito obbligazionario green senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza a giugno 2032, destinato ad investitori istituzionali.

Nel contesto dell’emissione, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo e NatWest hanno agito in qualità di manager, con l’assistenza di Clifford Chance.

L’emissione da parte di CREDEM è stata predisposta a valere sul...

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