Lo studio legale globale DLA Piper ha assistito Credem nel collocamento del suo prestito obbligazionario green senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza a giugno 2032, destinato ad investitori istituzionali.
Nel contesto dell’emissione, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo e NatWest hanno agito in qualità di manager, con l’assistenza di Clifford Chance.
L’emissione da parte di CREDEM è stata predisposta a valere sul...