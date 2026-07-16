Priori, Pertica, Fiordiliso, Santamaria

DLA Piper ha assistito Coima SGR, società indipendente nella gestione patrimoniale di fondi di investimento patrimoniali, in qualità di società di gestione del Fondo “Porta Nuova Centrale”, nell’ambito di un’operazione di finanziamento del valore complessivo di 217.5 milioni di euro in relazione all’immobile sito a Milano, Via Melchiorre Gioia, di proprietà del Fondo, concesso da UniCredit S.p.A. (in qualità di Bookrunner, Original Lender, Facility Agent, Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator), ING Bank N.V. – Milan Branch (in qualità di Bookrunner, Original Lender, Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator) e CaixaBank, S.A. Succursale Italia (in qualità di Bookrunner, Original Lender, Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator), assistite da Gianni & Origoni.

DLA Piper ha assistito Coima SGR per gli aspetti connessi alla strutturazione e documentazione del finanziamento con un team guidato dal partner Giampiero Priori, Co-Head Corporate Finance, e composto dal partner Ugo Domenico Calò, Co-Head of Financial Services, dall’avvocato Flavia Pertica e da Matteo Segato. I profili fiscali sono stati curati dal partner Andrea Di Dio e dall’avvocato Valentina Trappolini, i profili di diritto amministrativo dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Samuele Belfrond e i profili di diritto immobiliare dalla partner Valentina Marengo e dagli avvocati Nadja Zoebisch e Jacopo Maria Devitini.

GOP ha assistito gli istituti finanziatori in relazione all’organizzazione e strutturazione del finanziamento e alla predisposizione della relativa documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla counsel Giuliana Santamaria e dall’associate Elisa Palaj, coadiuvati dal partner Gianfranco Toscano e dalla managing associate Mariangela De Cesare per i profili urbanistici ed amministrativi, nonché dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali del finanziamento.