Ragnoni, Giorgio, Trabacchin e Matrecano

Lo studio legale globale DLA Piper ha assistito un pool di banche finanziatrici composto da BNL BNP PARIBAS (anche agente), Crédit Agricole Italia S.p.A. ed ING Bank N.V. – Succursale di Milano nell’operazione di finanziamento a lungo termine, su base project financing, di importo complessivo di circa 70 milioni a favore del gruppo Ringas, partecipato da SWEN Impact Fund for Transition 2, fondo gestito da SWEN Capital Partners, assistito da Watson Farley & Williams.

L’operazione è destinata principalmente al rimborso dell’obbligazione a medio-termine sottoscritta nel luglio 2025 dal fondo infrastrutturale INFRABRIDGE IV, gestito da RGREEN INVEST, nonché alla copertura dei residui costi per la conversione ed ampliamento di tre impianti per la produzione di biometano, con capacità complessiva pari a circa 2.200 Sm³/h, situati nei Comuni di Formigara e Crotta d’Adda, in Provincia di Cremona, e nel Comune di Castelnuovo Scrivia, in Provincia di Alessandria.

DLA Piper ha assistito il pool di banche finanziatrici in tutte le fasi dell’operazione, incluse quella di strutturazione, di due diligence, di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team multidisciplinare è stato guidato dall’avvocato Gianfranco Giorgio, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, e composto dalle avvocate Mariacarmela Timpone e Paola Nardella. L’assistenza fiscale è stata prestata dal partner Andrea Di Dio, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Germana Cassar e dall’avvocata Josilda Pelani.

Il gruppo Ringas è stato assistito da Watson Farley & Williams, che ha agito con un team coordinato dal partner Matteo Trabacchin e composto dall’associate Dario Matrecano e dalla trainee Maddalena Convertini che si sono occupati degli aspetti finance dell’operazione e della redazione dei contratti di progetto. La partner Tiziana Manenti ha curato gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare, coadiuvata dal senior associate Anthony Bellacci e dall’associate Marco Iannotti. Il counsel Alfredo Guacci Esposito ha fornito assistenza in materia fiscale.

MFZ & Partners ha agito in qualità di financial advisor dell’operazione, con un team composto da Fabio Zerbini, Antonio Esposito e Leonardo Sgarra, mentre gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Ciro de Vivo di Milano.