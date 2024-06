DLA Piper inaugura il suo Orto Urbano a Milano

DLA Piper anticipa la Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno con l’inaugurazione del nuovo Orto Urbano sulla terrazza dello studio di Milano, rafforzando così l’impegno nel Responsible Business attraverso le attività dei suoi comitati e sottolineando la responsabilità ambientale come una priorità.

L’evento è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di iniziative che evidenziano il forte impegno dello studio verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Tra queste, oltre alla recente partecipazione alle “Giornata FAI di Primavera” con l’apertura ai visitatori della sede di Milano, vi è l’organizzazione di giornate di team building in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Queste iniziative si affiancano al continuo impegno pro bono dello studio, recentemente arricchito dalla nomina di Ginevra Righini, quale partner responsabile dei numerosi progetti in corso e dello sviluppo dei nuovi.

Elena Davanzo, responsabile del Comitato DLAPiper4theFuture, ha sottolineato la continuità dell’impegno dello studio in questi ambiti e l’avvio di un ulteriore capitolo focalizzato sulla sostenibilità e sul consumo responsabile. “L’inaugurazione proseguirà con una serie di workshop sui metodi di cura delle piante, aperti a tutti i membri dello studio. Questo è un esempio di come il nostro operato non si fermi alla teoria, ma si traduca in azioni che coinvolgono ogni individuo dello studio.”

Raffaella Quintana, Responsible Business Partner, ha concluso: “L’iniziativa di oggi dimostra l’impegno di DLA Piper in Italia nel promuovere un’etica del lavoro basata sull’innovazione e sul lavoro di squadra. La motivazione e l’entusiasmo con cui i team si dedicano a queste attività confermano l’importanza dell’investimento dello studio in queste aree, promuovendo un impatto positivo che va oltre le mura dei nostri uffici.”

Con l’orto urbano ora realtà, DLA Piper conferma il suo ruolo di leader nel settore legale per la corporate social responsibility, rafforzando il suo impegno verso i clienti, la comunità e l’ambiente.