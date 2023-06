DLA Piper con Komen Italia per l'organizzazione del lavoro

L'accordo disciplina, in modo innovativo, i tempi di lavoro e le condizioni di utilizzo del lavoro a termine - Introdotte anche forme innovative di welfare per il personale e tutele aggiuntive per i dipendenti affetti da patologie oncologiche









DLA Piper ha assistito, tramite l'Avv. Giampiero Falasca, Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale per la prevenzione dei tumori del seno, per la stesura e la negoziazione di un importante accordo sindacale con Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.



L'accordo disciplina, in modo innovativo, i tempi di lavoro, le condizioni di utilizzo del lavoro a termine cercando di conciliare diverse esigenze fra cui la necessità di razionalizzare il costo del lavoro, disporre di adeguata flessibilità organizzativa e le giuste e inderogabili esigenze di tutela del lavoro.



L'accordo introduce anche forme innovative di welfare per il personale e di tutele aggiuntive per i dipendenti affetti da patologie oncologiche.



Hanno partecipato alla stesura del testo anche il Professor Avvocato Arturo Maresca e l'Avvocato Marcello Bonomo dello Studio MMBA.

Giampiero Falasca, esperto anche in questioni sindacali che ha svolto un ruolo chiave nel supporto pro bono e nell'assistenza durante i negoziati, ha commentato: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con le parti coinvolte per raggiungere questo accordo sindacale che consente all'Associazione di concentrarsi sulla sua missione vitale e al tempo stesso venire incontro alle esigenze dei suoi dipendenti. Crediamo che i risultati ottenuti possano servire da esempio per altre organizzazioni".