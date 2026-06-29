È il momento del "banco di prova" per la legge n. 75 del 2026, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani». Da poche settimane, infatti, il nuovo intervento riformatore - atteso da molti anni e frutto dell'elaborazione tecnica della Commissione "Caselli" - è entrato nella fase di attuazione da parte delle forze dell'ordine specializzate e di verifica da parte degli operatori del diritto.In presenza, infatti, di rinnovate e forme di aggressione da parte degli "agropirati...

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