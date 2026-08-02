L’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, in quanto inserito sostanzialmente nella gestione della società. Ma, la valutazione della sua diligenza deve comunque tenere in considerazione l’assenza della formalizzazione della carica.
La Cassazione, con sentenza 427 del 7 gennaio 2026, ha ritenuto configurabile anche la responsabilità omissiva, sensi dell’articolo 40, comma 2, del Codice penale, in caso di colpevole inerzia imputabile ...