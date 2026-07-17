Dettori, Daniele, Naldoni, Rumi Rios, Mattozzi, Freda

Il gruppo multi-brand di bakery-cafè Breaders ha integrato nel proprio portfolio due nuove insegne – Faro (Roma) e Allegra (Bologna).

Faro è un’insegna di caffè specialty, che opera anche attraverso le controllate Aliena, torrefazione del gruppo, e Luna, dedicata a cucina stagionale e bakery. Allegra è un progetto di ristorazione che unisce bakery artigianale, con una viennoiserie di tecnica nordica, specialty coffee, cucina di territorio e una selezione di mille vini naturali.

Con questi ingressi, ...