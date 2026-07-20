GIM Legal STA prosegue il percorso di sviluppo della propria practice
Employment & Labour con l’ingresso dell’Avv. Ludovica Di Lorenzo e dell’Avv. Fiammetta Della Bella, provenienti dallo Studio del Professor Persiani.
Le professioniste entrano in GIM Legal con il ruolo di Senior Associate,
contribuendo a rafforzare ed espandere ulteriormente un’area di attività
sempre più rilevante, quale quella del diritto del lavoro, consolidando la
capacità dello Studio di assistere i propri clienti nelle diverse aree del diritto.
“Siamo particolarmente lieti di accogliere l’Avv. Ludovica Di Lorenzo e l’Avv.
Fiammetta Della Bella nel team di GIM Legal – afferma l’Avv. Manuela Rasori,
Partner dello Studio. Il loro ingresso conferma la capacità di GIM Legal di
attrarre professionisti altamente qualificati”.