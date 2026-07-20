Ludovica Di Lorenzo, Fiammetta Della Bella

GIM Legal STA prosegue il percorso di sviluppo della propria practice

Employment & Labour con l’ingresso dell’Avv. Ludovica Di Lorenzo e dell’Avv. Fiammetta Della Bella, provenienti dallo Studio del Professor Persiani.

Le professioniste entrano in GIM Legal con il ruolo di Senior Associate,

contribuendo a rafforzare ed espandere ulteriormente un’area di attività

sempre più rilevante, quale quella del diritto del lavoro, consolidando la

capacità dello Studio di assistere i propri clienti nelle diverse aree del diritto.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere l’Avv. Ludovica Di Lorenzo e l’Avv.

Fiammetta Della Bella nel team di GIM Legal – afferma l’Avv. Manuela Rasori,

Partner dello Studio. Il loro ingresso conferma la capacità di GIM Legal di

attrarre professionisti altamente qualificati”.

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