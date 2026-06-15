Andrea La Mattina, Alessandro Rosi

BonelliErede annuncia le promozioni a partner di Andrea La Mattina e Alessandro Rosi, già of counsel dello Studio. Le due nomine si inseriscono nel solco del percorso di crescita per linee interne di BonelliErede e nella costante valorizzazione dei talenti che si sono formati al proprio interno.

Andrea La Mattina, basato a Genova, guida la practice di Shipping & Transport, occupandosi di diritto marittimo e dei trasporti, diritto delle assicurazioni e diritto internazionale privato. È entrato in BonelliErede nel 2002 e, nel corso di oltre vent’anni, ha contribuito al consolidamento del posizionamento dello Studio in quest’ambito, assistendo armatori, operatori logistici e compagnie assicurative in operazioni complesse e contenziosi e arbitrati di rilievo internazionale. Professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Andrea affianca all’attività professionale un riconosciuto impegno accademico e istituzionale.

Alessandro Rosi, della sede di Milano, opera nella practice di Diritto Amministrativo. In BonelliErede dal 2015, ha sviluppato una consolidata esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale a primarie imprese pubbliche e private, società quotate e istituzioni, con particolare focus su gare e appalti pubblici e privatizzazioni. Nel corso degli anni ha partecipato in modo significativo alla crescita del dipartimento, costruendo un solido track record in settori strategici quali energia, gas, telecomunicazioni, infrastrutture, ambiente e healthcare.

Con queste promozioni lo Studio rafforza due aree ad alta specializzazione della propria offerta full service: il diritto marittimo e dei trasporti e il diritto amministrativo, entrambe di importanza strategica in un settore ad alto potenziale di crescita qual è quello delle infrastrutture.

Eliana Catalano, managing partner di BonelliErede, ha commentato: “La nomina a socio di Andrea e Alessandro è un riconoscimento del ruolo che entrambi già esercitano nelle rispettive practice. Queste promozioni non rappresentano un punto di arrivo, ma danno peso al contributo e alla leadership già pienamente riconosciuti dai colleghi e dai clienti. È il risultato naturale di un impegno autentico e costante nel tempo”.

Massimiliano Danusso, presidente di BonelliErede, ha aggiunto: “Eccellenza tecnica, impegno, capacità di costruire relazioni di lungo periodo: è su queste premesse che si fonda il nostro modello di crescita. La nomina di Andrea e Alessandro ne è la dimostrazione concreta: investire sulle persone che hanno contribuito a definire ciò che siamo oggi è la scelta più coerente con la nostra identità”.