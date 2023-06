DWF con BMAT nell'acquisizione di un ramo d'azienda da AD Control assistita da Fasola Corporate Law

Matteo Polli, Matteo Fasola









BMAT ADS Innovation S.r.l., affiliata italiana del gruppo multinazionale BMAT attivo nella progettazione e nello sviluppo di musica digitale, ha acquisito un ramo di azienda da AD Control S.r.l., società attiva nel monitoraggio degli annunci pubblicitari su televisione e radio per la verifica e certificazione delle campagne pubblicitarie e per l'analisi della concorrenza dei marchi.



DWF ha prestato assistenza in qualità di legal advisor al gruppo BMAT con un team multigiurisdizionale italiano e spagnolo (DWF Italy e DWF-RCD Spain). Il team italiano è stato guidato, per i profili di diritto societario e M&A, dal counsel Matteo Polli (in foto a sinistra), coadiuvato dagli associate Antonio Lopetuso e Artemis Tiamkaris e, per gli aspetti giuslavoristici, dalla counsel Paola Mariani e dal senior associate Alberto Parisi. Baldazzi Zattera & Associati ha assistito BMAT con riferimento a tutti gli aspetti fiscali dell'operazione, con un team coordinato dal partner Gianluca Zattera, coadiuvato dai collaboratori Giulia Salin e Adriano Lacagnina.



Fasola Corporate Law ha assistito AD Control con un team composto dal partner Matteo Fasola (in foto a destra), coadiuvato dall'associate Paolo Parietti. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal dott. Vigilio Arcangeli dello Studio Arcangeli.



Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Luigi Cecala.