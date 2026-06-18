Carlo Filippo Bertero, Veronica Muratori

Ema Health, società italiana attiva nell’innovazione del sistema sanitario che ha ideato Rosso, la prima piattaforma digitale dedicata alla filiera trasfusionale nazionale, ha chiuso un round di finanziamento seed da 3 milioni di euro.

L’operazione è stata guidata da 360 Capital attraverso il veicolo 360 Digitaly, affiancato da CDP Venture Capital SGR per il tramite del Digital Transition Fund – PNRR, strumento finanziato dal programma NextGenerationEU e finalizzato ad accompagnare la trasformazione...

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