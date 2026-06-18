Ema Health, società italiana attiva nell’innovazione del sistema sanitario che ha ideato Rosso, la prima piattaforma digitale dedicata alla filiera trasfusionale nazionale, ha chiuso un round di finanziamento seed da 3 milioni di euro.
L’operazione è stata guidata da 360 Capital attraverso il veicolo 360 Digitaly, affiancato da CDP Venture Capital SGR per il tramite del Digital Transition Fund – PNRR, strumento finanziato dal programma NextGenerationEU e finalizzato ad accompagnare la trasformazione...