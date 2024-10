Entangled acquisisce il 51% di Sipa International: gli studi coinvolti

Luca Rossi Provesi, Alberto Russo, Francesca D’Amico, Gabriele Pavanello, Antonio Zecca

Entangled Capital SGR, società italiana indipendente di Private Equity che gestisce fondi di investimento a supporto della crescita delle PMI italiane, ha acquisito, attraverso il fondo EC I, una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Sipa International, azienda leader nella produzione di cous cous di alta qualità, di proprietà della famiglia Martino.

L’operazione si inserisce nella strategia di investimento di Entangled volta a sostenere aziende con un forte potenziale di crescita nei settori dinamici e sostenibili.

A seguito dell’acquisizione, la famiglia Martino manterrà il 49% di Sipa, mentre la maggioranza sarà detenuta dal fondo EC I. Inoltre, Emma Martino e Giordana Martino, rispettivamente CEO e CFO di Sipa, reinvestiranno nel capitale sociale della società.

PedersoliGattai ha assistito Entangled con un team coordinato e guidato da Luca Rossi Provesi, coadiuvato da Edoardo Augusto Bononi e composto da Raffaele Mittaridonna, Maria Caterina Signorini e Paolo Sancassani, che hanno agito per i profili corporate e banking & finance dell’operazione, mentre Alessandro Bardanzellu per quelli golden power.

Lo studio Russo De Rosa Associati, con un team coordinato dai partner Alberto Russo ed Alessandro Manias e composto da Andrea Massaccesi e Mimmo Lombardi, ha altresì assistito Entangled per gli aspetti relativi alla due diligence fiscale, nonché per la strutturazione dell’operazione; mentre Spada Partners ha curato la financial due diligence con un team composto dal partner Antonio Zecca, coadiuvato da Francesco De Buglio e Mara Lorusso.

Legance ha assistito i soci di Sipa International con un team composto dal partner Andrea Fedi, la counsel Francesca D’Amico e il senior associate Antonino Orlando, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla managing associate Monica Califano.

Deloitte Legal ha assistito BPER con un team composto dal partner Gabriele Pavanello, dal senior associate Marco Gasparrini e dalla trainee Annalisa Driussi.