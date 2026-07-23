Sottolinea in sentenza 29 giugno 2026 n. 405 il Tribunale di Marsala come la semplice delazione, che segue all’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c..

La prova dell’accettazione

La prova che vi sia stata in concreto questa accettazione...