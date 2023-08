Escluso l'usucapione per l'ex coniuge del comproprietario che dopo la separazione continua vivere nell'immobile di Mario Finocchiaro

Il coniuge del comproprietario di un immobile che abbia occupato questo prima quale coniuge del comproprietario e, successivamente, in forza di provvedimento di assegnazione nelle cause di separazione e di divorzio è un detentore dell'immobile stesso e non può, pertanto, invocarne l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 Cc. Questo il princio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 23 giugno 2023 n. 18028.



Principio innovativo

Questione nuova sulla quale non risultano precedenti...